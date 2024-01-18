مدير تعليم القاهرة يتفقد سير امتحانات الشهادة الإعدادية بمدرسة باب الشعرية

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أحمد جودة - القاهرة - تفقد أيمن موسى، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم الخميس، امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول ( نصف العام) للشهادة الإعدادية بمدرسة باب الشعرية الإعدادية بنين التابعة لإدارة باب الشعرية التعليمية، حيث أدى الطلاب الامتحانات فى مادتى الدراسات الإجتماعية من الساعة ٩: ١١.٣٠، وامتحان الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات من الساعة ١١.٣٠ : ١٢.٣٠.



وتضم هذه اللجان ٢٢٥ طالبًا عدد الحاضرين (٢٢٢)،كما تضم لجنة خاصة عدد (١) طالبا، فيما بلغ عدد الغائبين (٢)، وتتكون المدرسة من (١١) لجنة.

ورافق وكيل اول الوزارة، فى الزيارة باسم فهمى مدير عام إدارة باب الشعرية التعليمية، حيث آكد مدير المديرية على أهمية متابعة انتظام سير امتحانات الصف الثالث الإعدادي وتوفير المناخ المناسب للطلاب.



كما حرص موسي، على الإطمئنان على توفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الأمتحانات بكل يسر وسهولة.

وأكد موسي، أن المديرية تتابع امتحانات الصف الثالث الإعدادي من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية بالتنسيق مع غرف العمليات بالإدارات التعليمية لمتابعة أى شكاوى أو مشكلات تواجههم، وتم التنبيه من خلال مدير المديرية على مديرى عموم الإدارات التعليمية بالمرور اليومى على اللجان للإطمئنان على سير الإمتحانات والتواصل المستمر مع غرفة العمليات المركزية بالمديرية وأن تكون في إنعقاد دائم لحظة بلحظة.



وأكد مدير المديرية، على ضرورة وجود الزائرة الصحية داخل جميع اللجان لضمان سير الامتحانات بسلام وأمان للطلاب.

وكان قد أكد أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، الانتهاء من كل الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الأول (نصف العام ) للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023 - 2024.



وأشار "موسى" إلى أنه تم التنسيق التام بين كل الجهات المعنية، من أجل توفير الأجواء المناسبة للطلاب، مشددًا على عدم منع أى طالب من أداء الامتحان.