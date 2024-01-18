نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس مجلس إدارة "أبي قير للصناعات الهندسية" يجتمع بالعاملين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرّح السيد محمد عيد بكر المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة أنه في إطار الحرص على تنفيذ توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بضرورة قيام رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة بعقد اجتماعات دورية مع العاملين لإطلاعهم على الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها وإشراكهم في عملية صُنع القرار والاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم المتعلقة بعمليات التصنيع؛ عقد المهندس/ محمد سعيد الخراشي رئيس مجلس إدارة شركة أبي قير للصناعات الهندسية (مصنع 10 الحربي) اجتماعًا مع عدد من العاملين بالشركة يمثلون قطاعاتها المختلفة وذلك بحضور قيادات الشركة من رؤساء القطاعات ورؤساء اللجان.

أوضح "بكر" أن اللقاء بدأ بكلمة افتتاحية حرص خلالها السيد رئيس مجلس إدارة الشركة (مصنع 10 الحربي) على نقل تحيات السيد وزير الدولة للإنتاج الحربي للعاملين وحثهم على التكاتف والعمل كأسرة واحدة للنهوض بالشركة، مضيفًا أنه تم خلال اللقاء إجراء عرض تقديمي بواسطة المختصين بعدد من القطاعات وهي (الأمن، القطاع الإداري، البحوث والتصميم، التسويق، والإدارة العامة للنظم والمعلومات) والذي تضمّن شرحًا لعدد من الإجراءات الأمنية التي ينبغي على جميع العاملين الإلتزام بها حفاظًا على أمن الشركة وسلامة العاملين، كما تم التنويه إلى بعض الخطوات التي ينبغي الحرص عليها للحفاظ على الأمن السيبراني بالشركة والحفاظ على السرية التامة فيما يتعلق بتداول المعلومات خاصةً على الأجهزة الإلكترونية بالشركة، وتم الإشارة إلى حوكمة جميع الإجراءات للقطاعات والإدارات العامة وضرورة الإلتزام بالإجراءات المنظمة للأمور الإدارية مثل الإجازات وربط بصمة الحضور والإنصراف بالأجور بشكل تلقائي، كما تم الإشارة إلى حرص الشركة على تنفيذ توجيهات الوزير "محمد صلاح" بدراسة الأفكار البحثية المقدمة من العاملين والخاصة بتطوير المنتجات أو إدخال منتجات جديدة مع الاحتفاظ بحق صاحب الفكرة بأن تُنسب إليه.

وقام المهندس/ محمد سعيد الخراشي رئيس مجلس إدارة شركة أبي قير للصناعات الهندسية خلال اللقاء بإستعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها مشجعًا العاملين على بذل المزيد من الجهد ومشددًا على وجوب الإلتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لنهو المشروعات التي يتم تنفيذها، كما حرص "الخراشي" على الإستماع لمطالب العاملين واستفساراتهم وكذا مقترحاتهم بشأن العملية الإنتاجية وتم الرد على هذه الاستفسارات والتوجيه بدراسة مطالب ومقترحات العاملين بواسطة المختصين.