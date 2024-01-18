نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يتفقد السلاسل التجارية والمنافذ السلعية للتأكد من عرضها بالأسعار الرسمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن المحافظة بكافة أجهزتها التنفيذية مستمرة في المتابعة اليومية وإحكام الرقابة على السلع والأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري والاحتكار والمغالاة خاصة في السلع الأساسية والتوسع في إقامة معارض ومنافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

تصريحات المحافظ جاءت خلال جولته علي عدد من منافذ بيع المنتجات والسلع التموينية بنطاق المحافظة وذلك للوقوف على حجم المعروض من السلع وعرضها للجمهور بالأسعار المحددة والمعلنة من قبل أجهزة الدول المعنية.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن الدولة تسعى لتوفير مختلف السلع وخاصة الإستراتيجية منها والتى تشمل (السكر، الأرز، الزيت الخليط، الفول، المكرونة، اللبن، الجبن الأبيض ) تطبيقًا لقرارات رئاسة مجلس الوزراء الصادرة فى هذا الشأن.

وأكد المحافظ على أنه تماشيًا مع هذا السعى تم اتخاذ كافة الإجراءات التى تضمن ضخ الكميات المناسبة من مختلف السلع والتى تكفى إحتياجات السوق يوميًا بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية إلى جانب إحكام السيطرة على عمليات تعبئة وتداول السلع بالأسواق وردع أية ممارسات إحتكارية إلى جانب تكثيف تسيير المنافذ المتحركة لسد إحتياجات المواطنين بنطاق القرى من تلك السلع.

وأضاف المحافظ أنه تم التنسيق مع عدد من جهات التصنيع وتعبئة المواد الغذائية للدفع بكميات إضافية من السلع لبيعها بالأسعار المعلنة بالمنافذ الثابتة والسلاسل التجارية بمختلف أنحاء المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمنافذ ومجالس إدارات السلاسل، وموجهًا مدير مديرية التموين بالتنسيق مع تلك الجهات لتكثيف المبادرات وعروض التخفيض.

وأوضح اللواء أحمد راشد أن المحافظة قد إتخذت إجراءات حاسمة بالتعاون مع الجهات المعنية بتوفير السكر بالأسواق من خلال تعبئة وتوزيع 4000 طن شهريًا وإضافة إجمالي 2900 طن على البطاقات التموينية لضمان وصولها للمستحقين.

واطمئن المحافظ خلال حديثه مع عدد من المواطنين من المترددين على المنافذ على توافر مختلف إحتياجاتهم من السلع بصورة دائمة وبالأسعار المحددة دون مغالاة.

وشدد محافظ الجيزة على الأجهزة التنفيذية بالمرور اليومي لمراقبة التزام المحال بوضع الأسعار في مكان معلن وواضح للمواطنين والتأكد من صلاحية وجودة السلع.

رافق المحافظ خلال الجولة محمد نور السكرتير العام المساعد للمحافظة وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية وهالة غريب مدير مديرية التموين بالجيزة وأحمد جلال رئيس حى العمرانية وشفيق جلال رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل.

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