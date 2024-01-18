تعرف على تشكيل منتخب مصر أمام غانا اليوم في كأس الأمم الأفريقية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 18 يناير 2024 01:30 مساءً - يستعد منتخب مصر لمواجهة غانا فى العاشرة مساء اليوم الخميس على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي فى مدينة أبيدجان بكوت ديفوار، فى الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية.

ومن المتوقع أن يبدأ منتخب مصر أمام غانا، بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتوح، ومحمد عبد المنعم، وأحمد حجازي، وعمر كمال.

خط الوسط: مروان عطية، وحمدي فتحي، وأحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: محمد صلاح، وتريزيجيه، ومصطفى محمد .

تعادل منتخب مصر بقيادة روى فيتوريا مع موزمبيق بهدفين لكل فريق فى المباراة التى جرت بينهما الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى بالدور الأول لبطولة أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023.

وبدأ منتخب مصر المباراة بتشكيل يضم: محمد الشنأوى فى حراسة المرمى، محمد هانى وأحمد حجازى ومحمد عبد المنعم ومحمد حمدى فى الدفاع، ومحمد الننى وحمدى فتحى وأحمد سيد زيزو فى الوسط، ومحمد صلاح وتريزيجيه ومصطفى محمد فى الهجوم.