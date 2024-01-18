طقس غدا الجمعة.. ارتفاع في درجات الحرارة وشبورة كثيفة تصل للضباب والعظمى بالقاهرة 23 درجة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 18 يناير 2024 01:30 مساءً - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الجمعة، طقس دافئ نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على جنوب البلاد بارد على باقى الأنحاء.

ومتوقع غدا الجمعة، شبورة مائية كثيفة صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من وسط سيناء وشمال الصعيد قد تصل لحد الضباب على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

وحالة البحرين، البحر المتوسط خفيف: معتدل وارتفاع الموج 1: 1.75 متر، والبحر الأحمر: خفيف : معتدل وارتفاع الموج (1: 1.5 متر)

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الجمعة: القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 12، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 08، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 10.