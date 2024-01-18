نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفاة الكاتب الصحفي محمد أبو كريشة مدير تحرير جريدة الجمهورية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الكاتب الصحفي جمال عبدالرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، عن وفاة الكاتب الصحفي محمد أبو كريشة مدير تحرير جريدة الجمهورية، صباح اليوم الخميس الموافق 18 يناير 2024.

وقال على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “فقدت الصحافة المصرية والعربية منذ قليل، الكاتب الصحفي الكبير الزميل والصديق العزيز الأستاذ محمد أبو كريشة مدير تحرير الجمهورية، بعد رحلة عطاء حافلة وطويلة في بلاط صاحبة الجلالة في مصر ودولة الإمارات العربية”.

وأضاف: “رحم الله فقيدنا الغالي، وأسكنه الفردوس الأعلى ولأسرته ولنا جميعًا الصبر والسُلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون”.