وزيرا التنمية المحلية والنقل يتابعان مع محافظ مطروح الموقف التنفيذي لمشروعات النقل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 18 يناير 2024 03:31 مساءً - عقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، اجتماعاً اليوم مع الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك بحضور رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمرانى وعدد من قيادات وزارتى التنمية المحلية والنقل ومحافظة مطروح .

وشهد الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات القومية الجارية على أرض المحافظة في قطاع النقل والطرق وعلى رأسها القطار الكهربائى السريع لفتح شرايين ومحاور جديدة للتنمية تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى .

كما شهد الاجتماع كذلك إلى متابعة الإجراءات الخاصة بتدقيق وتوسعة الأحوزة العمرانية بالمحافظة بما يساهم في تعزيز الشكل الحضاري للمحافظة ويتماشى مع مع تشهده حالياً من تطوير وتنمية عمرانية في كافة القطاعات وما تتمتع به من مدن ومناطق سياحية متميزة تجعلها محط أنظار السائحين والمترددين عليها من مختلف المحافظات وبصفة خاصة منطقة الساحل الشمالى ومدينة العلمين الجديدة .

كما تطرق اللقاء متابعة الإجراءات التي قامت بها المحافظة والوزارات والجهات المعنية فيما يخص تنفيذ تكليفات السيد رئيس مجلس الوزراء فيما يخص الإعداد والتخطيط الجاري لمدينة رأس الحكمة الجديدة في ظل النهضة العمرانية والتنموية الكبيرة التي تشهدها محافظة مطروح في عهد فخامة الرئيس السيسى وتنفيذ العديد من المشروعات القومية التي تتماشى مع الرؤية العامة للدولة لمنطقة الساحل الشمالى الغربى وإنشاء مدن سياحية وبيئية مستدامة على البحر المتوسط وإيجاد مجتمع حضرى مستدام على غرار مدينة العلمين الجديدة والاستغلال الأمثل للأراضى وكافة المقومات والإمكانات الموجودة وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لتلك المناطق الجديدة بما يوفر فرص عمل لأبناء المحافظة وكذا تحقيق الاستقرار والحياة الكريمة لأبناء محافظة مطروح في جميع التجمعات البدوية والمدن والمراكز المختلفة والاستجابة لمطالب عمد ومشايخ وأهالى مطروح تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.