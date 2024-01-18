النيابة الإدارية تطلق لأول مرة تطبيقا لتلقى شكاوى المواطنين ضد الموظفين

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 18 يناير 2024 03:32 مساءً - أطلقت وحدة التحول الرقمي بهيئة النيابة الإدارية التجريبي لتطبيق الهاتف المحمول المخصص، لتلقى شكاوى المواطنين العاديين والاعتباريين تحت اسم "منظومة الشكاوى وقياس الأداء ".

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، بتفعيل منظومة التحول الرقمي ضمن استراتيجية مصر للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، ومواكبةً لمرور سبعين عامًا على نشأة النيابة الإدارية كهيئة قضائية عريقة، ذات دور محوري في مكافحة الفساد وإعلاء سيادة القانون، وفي إطار بروتوكول تعاون مبرم بين النيابة الإدارية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وَيَهدِف التطبيق لتوفير وسيلة سهلة وبسيطة، متاحة على مدار الساعة لتلقي شكاوى المواطنين، تتسم بالسرعة والفاعلية، فضلًا عن إمكانية الاستعلام عن الشكوى ومتابعة ما طَرَأَ عليها من مستجداتٍ من خلالِ التطبيق؛ بما من شأنه تحقيق العدالة الناجزة، وتوفير المزيد من الجهد والوقت للمواطنين من مقدمي الشكوى.

وغنيُّ عن البيان أن هذا التطبيق الإلكتروني يُعَدُّ خطوة هامة تخطوها النيابة الإدارية التي تسير بكل إمكانيتها لمواكبة "رؤية مصر 2030" الرامية نحو تحقيق التنمية المستدامة عَبرَ تقديم حلول تكنولوجية غير تقليدية يكون لها أثرها في توطين مفهوم الحَوكَمة في كافة الهيئات القضائية والمؤسسات والأجهزة الحكومية، بما يخدم رؤية مصر الطموحة والتي تستهدف رفع جودة حياة المواطن المصري.

يمكن الآن تحميل تطبيق "منظومة الشكاوى وقياس الأداء" مجانا"، والاستفادة من كافة خدماته، والمتاح عبر المتاجر الرقمية لأنظمة التشغيل المختلفة "Android - IOS - Huawei".