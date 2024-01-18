نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمشاركة 9 دول.. انطلاق مؤتمر تكنولوجيا معلومات السياحة والسفر بالقاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة كمتحدث رئيسي في الجلسة الحوارية التي عٌقدت ضمن فعاليات المؤتمر السياحي الذي تنظمه إحدى كبريات الشركات العالمية في تكنولوجيا معلومات السفر والسياحة، بالقاهرة، بحضور أكبر وكلاء السياحة والسفر في إفريقيا وآسيا الوسطى ومنطقة الشرق الأوسط وتركيا.

كما شارك في المؤتمر عدد 35 مديرًا تنفيذيًا من ممثلي كبريات وكالات السياحة والسفر من دول كل من البحرين والإمارات وكازاخستان ونيجيريا وسلطنة عُمان وجنوب إفريقيا والسعودية وتركيا.

وخلال الجلسة الحوارية استهلت نائب الوزير كلمتها باستعراض أبرز الإنجازات التي حققتها صناعة السياحة في مصر خلال العام الماضي وتوقعات العام الجاري، مشيرة إلى أن هذا المؤتمر يعد فرصة كبيرة لتسليط مزيد من الضوء على الإمكانيات السياحية الهائلة والمتنوعة التي يتميز بها المقصد السياحي المصري، منوهة إلى استراتيجية الوزارة والتي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs)، مما يعكس التزام مصر بمواكبة محاور وأطر التنمية العالمية.

كما أكدت على أن سياسة الوزارة للترويج للمقصد السياحي المصري ترتكز على إبرازه كوجهة سياحية مميزة ومستدامة تزخر بالآثار والثقافة الغنية والموارد الطبيعية المتنوعة، موضحة أن صناعة السياحة في مصر تتميز بالنمو المستمر والإمكانات الهائلة، مشيرة إلى الهدف الطموح الذي تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيقه وهو الوصول بأعداد السائحين الوافدين إلى مصر إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028.

وأكدت على دور صناعة السياحة في مصر وما تمثله من أهمية كأحد الركائز الأساسية للاقتصاد القومي، مسلطة الضوء على دور وزارة السياحة والآثار كرقيب ومنظم للعمل داخل صناعة السياحة في مصر وأنها تضع نصب أعينها التأكد من جودة كافة الخدمات المقدمة للسائحين وتطبيق كافة معايير الصحة والسلامة والأمن والتأكد من حصول السائح على ما وٌعد به من تجربة سياحية متميزة.

وأضافت أن الموقع الجغرافي لمصر يعد عاملًا هامًا لجذب السائحين نظرًا لقربها من العديد من الأسواق السياحية المستهدفة، مشيرة إلى التيسيرات والتسهيلات التي قدمتها الحكومة المصرية لتسهيل الحصول على التأشيرات السياحية لدخول مصر حيث يمكن لمواطني أكثر من 180 دولة الحصول على التأشيرة إلكترونيًا من خلال البوابة المخصصة لذلك كما يمكن لمواطني 80 دولة الحصول على التأشيرة عند الوصول، فضلا عن إمكانية الحصول على تأشيرة متعددة الدخول طويلة الأجل سارية لمدة 5 سنوات من خلال أي من البعثات الدبلوماسية لمصر والبالغ عددها 120 بعثة حول العالم.

كما أوضحت أن مصر بها العديد من الفرص الاستثمارية ولا سيما الاستثمار السياحي، مشيرة إلى أن مصر نجحت في تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التي تعد عوامل جذب إضافية هامة والتي من بينها العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة الجلالة بالعين السخنة، ومدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي.

وخلال الجلسة، قدمت نائب الوزير عرضًا تقديميًا استعرضت خلاله أهم المقاصد السياحية المصرية وما بها من مقومات وأنشطة وأنماط ومنتجات سياحية متنوعة والتي من بينها منتج السياحة الثقافية ومنتج السياحة الشاطئية والترفيهية بالإضافة إلى زيارة النقاط الواقعة على مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر.

كما تحدثت عما يحظي به المقصد المصري من إشادات في وسائل الإعلام الدولية، بالإضافة إلى اختيار مصر ضمن قائمة محرك البحث جوجل لأكثر 10 مقاصد سياحية بحثًا خلال عام 2023، كما تم تسليط الضوء عليها باعتبارها المقصد الأكثر رواجًا وإقبالا في قارتها خلال عام 2023.

وفى ختام حديثها، وجهت نائب الوزير الدعوة للمشاركين في المؤتمر للاستمتاع بإقامتهم في مصر واستكشاف التجارب السياحية بها.

وعلى هامش المؤتمر، التقت الأستاذة غادة شلبي مع مسئولي الشركة المنظمة للمؤتمر حيث تم بحث السبل المختلفة للترويج للمقصد السياحي المصري من خلال منصات الشركة على مستوى العالم حتى يتسنى عرضه على شركات السياحة بشكل متميز، بالإضافة إلى بحث الآليات المختلفة لتقديم الدعم التكنولوجي للمتاحف والمواقع الأثرية.