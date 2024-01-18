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نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الصرف الصحي بمدينة الحوامدية (صور)

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أحمد جودة - القاهرة - أجرى إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة، ويرافقه النائب عصام هلال عضو مجلس الشيوخ، جولة ميدانية علي مشروعات الصرف الصحي بمدينة الحوامدية، لمتابعة نسب ومعدلات التنفيذ وانتظام سير أعمال تنفيذ المشروعات والوقوف على جميع المعوقات لايجاد حلول سريعة لها.

حيث تفقد نائب المحافظ محطة رفع الصرف الصحي بقرية أم خنان مشددا بتكثيف أعمال وصلات الصرف الصحي لمنازل القرية.

واختتم نائب المحافظ جولته الميدانية بتفقد اعمال الخطة الأستثمارية للعام الحالي 2030 / 2024 للتطوير والرصف بمدينة الحوامدية.

كما تابع الشهابي أعمال التوسعة ووضع البلدورات وطبقة السن بشارع محمد متولي الشعراوي بداية من طريق مصر أسيوط حتى كورنيش النيل. 

ووجه نائب محافظ الجيزة، برفع معدلات التنفيذ مع الإنتهاء من مختلف الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة.

رافق نائب المحافظ خلال جولته الميدانية، هاني السيسي، رئيس مدينة الحوامدية، والمهندسة مي صلاح المشرف العام على مشروعات جنوب الجيزة بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي والمهندس عادل شلبي المشرف العام على قطاع جنوب للصرف الصحي بشركة مياه الجيزة وشركة كهرباء جنوب القاهرة والشركات المنفذة للأعمال.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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