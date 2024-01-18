نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة: ضعف المياه لمدة 6 ساعات على بعض مناطق الهرم غدًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت محافظة الجيزة، أنها تقوم بتنفيذ أعمال مد مواسير مياه صلب قطر 300 مم على سطح محطة مترو المساحة، ضمن أعمال المرحلة الأولى للخط الرابع لمترو الانفاق، الأمر الذي يتطلب قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بغلق المياه لنهو أعمال الربط لخط المياه الجديد قطر 300 مم على الخط القائم بشارع الهرم.

وأشارت المحافظة، أن الأمر سوف ينتج عنه ضعف المياه بمناطق: «نصر الدين، مبنى محافظة الجيزة، المساحة، ناصر الثورة، مدكور، أبوحازم، شارع ابن بطوطة» وذلك لمدة 6 ساعات، بدءًا من الساعة الحادية عشر مساء يوم الجمعة الموافق 19/ 1/ 2024 وحتى الساعة الخامسة صباح يوم السبت الموافق 20/ 1 / 2024.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالمواعيد المحددة للأعمال موجها رئيس حي العمرانية بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة أي معوقات للتسهيل علي الشركة المنفذة.

ونوهت محافظة الجيزة، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي سوف توفر سيارات مياه صالحة للشرب موجودة بالمناطق المتأثرة بضعف المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.