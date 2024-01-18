نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوقاف تعلن لوحة شرف قيادات وأئمة الإسكندرية لعام 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت وزارة الأوقاف المصرية لوحة شرف قيادات وأئمة أوقاف الإسكندرية لعام 2023 م، وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالتطوير المستمر لبرامجها الدعوية، والتثقيفية، وإيمانًا منها بأهمية تكريم وتشجيع العاملين بها من أجل تحفيزهم على تطوير قدراتهم وتعزيز التفاني وتحسين وجودة الأداء الدعوي، وخاصة المتميزين من الأئمة الذين يؤدون عملهم بتفانٍ واجتهاد في تصحيح المفاهيم الخاطئة، ونشر الفكر الوسطي المستنير، يسرنا أن ننشر لوحة شرف أئمة أوقاف مديرية أوقاف الإسكندرية لعام 2023م، وذلك على النحو التالي:

م - الاسم - المديرية - المقومات

1. الشيخ / سلامة عبد الرازق محمود نجم - الإسكندرية - مدير المديرية - التميز الوظيفي 2023م

2. الشيخ / خالد عبد الفتاح مصطفى محمد البراوي - الإسكندرية - قادة فكر - التميز الوظيفي 2023م

3. الشيخ / علي كمال علي طه بدير - الإسكندرية - قادة فكر - التميز الوظيفي2023م

4. الشيخ / بلال محمد رمضان محمد - الإسكندرية - قادة فكر 2023م

5. الشيخ / أحمد عبد النبي عبد الحميد السيد - الإسكندرية - قادة فكر 2023م

6. الشيخ / محمد يحيى عبد النعيم الكتاني - الإسكندرية - قادة فكر 2023م

7. الشيخ / محمود سعد بيومي عبد السميع غنيه - الإسكندرية - قادة فكر 2023م

8. الشيخ / عبد الله عادل الصاوي أحمد بدر - الإسكندرية - قادة فكر 2023م

9. أحمد فوزي محمد أبو صيام - الإسكندرية - الأصوات الذهبية2023م

10. شعبان محمد خميس مصطفى العزيري - الإسكندرية - الأصوات الذهبية 2023م

11. الشيخ/ محمد إبراهيم أحمد رجب - الإسكندرية - مسابقة علوم القرآن الكريم والحديث2023م

12. الشيخ/ أحمد شحاته عبد الحفيظ - الإسكندرية - مسابقة علوم القرآن الكريم والحديث2023م

13. الشيخ/ أحمد عبد الحميد يوسف محمد - الإسكندرية - دفعة الشيخ الشعراوي

14. الشيخ/ أحمد محمد جابر محمد - الإسكندرية - دفعة الشيخ الشعراوي

15. الشيخ/ أحمد محمد محمد عبدربه - الإسكندرية - دفعة الشيخ الشعراوي

16. الشيخ/ أحمد نصر فتح الله نصر - الإسكندرية - دفعة الشيخ الشعراوي

17. الشيخ/ أسامة خميس مصطفى جمال الدين - الإسكندرية - دفعة الشيخ الشعراوي

18. الشيخ/ خالد سيد عبد الحميد عبدالوهاب - الإسكندرية - دفعة الشيخ الشعراوي

19. الشيخ/ محمود عامر السيد عامر - الإسكندرية - دفعة الشيخ الشعراوي

20. الشيخ/ على أحمد محمود أحمد - الإسكندرية - دفعة الشيخ الشعراوي

21. الشيخ/ عمرو إبراهيم أحمد الرفاعي - الإسكندرية - دفعة الشيخ الشعراوي

22. الشيخ/ محمد صابر عبد الحميد محمد إبراهيم - الإسكندرية - دفعة الشيخ الشعراوي

23. الشيخ/ عمرو محمد عبد السلام عبد الله - الإسكندرية - دفعة الشيخ الشعراوي

24. الشيخ/ وليد محمد عبد الرازق جويدة - الإسكندرية - دفعة الشيخ الشعراوي

25. الشيخ/ أحمد أبو الخير إبراهيم الدقاق - الإسكندرية - دفعة الشيخ الشعراوي

26. الشيخ/ أحمد أحمد محمد الوكيل - الإسكندرية - دفعة الشيخ الشعراوي

27. الشيخ/ أحمد على محمود حنفي - الإسكندرية - دفعة الشيخ الشعراوي

28. الشيخ/ أحمد محمد لطفي العويدي - الإسكندرية - دفعة الشيخ الشعراوي

29. الشيخ/ السيد محمد السيد صهوان - الإسكندرية - دفعة الشيخ الشعراوي

30. الشيخ/ السيد محمود السيد تركي - الإسكندرية - دفعة الشيخ الشعراوي

31. الشيخ/ كريم عادل عبد الفتاح طه المصري - الإسكندرية - دفعة الشيخ الشعراوي

32. الشيخ/ محمد إيهاب حمدي برغش - الإسكندرية - دفعة الشيخ الشعراوي

33. الشيخ/ محمد حامد محمد عبدربه - الإسكندرية - دفعة الشيخ الشعراوي

34. الشيخ/ محمد سعيد معروف أمين - الإسكندرية - دفعة الشيخ الشعراوي

35. الشيخ/ محمد عاطف عبد المنعم الغنام - الإسكندرية - دفعة الشيخ الشعراوي

36. الشيخ/ محمود إبراهيم على أحمد مغربي - الإسكندرية - دفعة الشيخ الشعراوي

37. الشيخ/ محمود محمد رمضان سيد أحمد - الإسكندرية - دفعة الشيخ الشعراوي

38. الشيخ/ وجدي غنيم إبراهيم غنيم - الإسكندرية - دفعة الشيخ الشعراوي

39. الشيخ/ أيمن عبد الرحمن سالم سعد - الإسكندرية - دفعة الشيخ الشعراوي

40. الشيخ/ أحمد شرف شرف أمين - الإسكندرية - دفعة الشيخ الشعراوي

41. الشيخ/ أحمد عادل حسنى عطية - الإسكندرية - دفعة الشيخ الشعراوي

42. الشيخ/ أحمد محمد هلال محمد - الإسكندرية - دفعة الشيخ الشعراوي

43. الشيخ/ عبد الرحيم محمد أحمد محمد - الإسكندرية - دفعة الشيخ الشعراوي

44. الشيخ/ محمد محمد عبد التواب أحمد الجبوري - الإسكندرية - دفعة الشيخ الشعراوي

45. الشيخ/ محمد هشام محمد محمد العويل - الإسكندرية - دفعة الشيخ الشعراوي

46. الشيخ/ محمود منصور توفيق عبد الحميد - الإسكندرية - دفعة الشيخ الشعراوي

47. الشيخ/ أحمد إبراهيم عبد الرحيم - الإسكندرية - دفعة الشيخ الشعراوي

48. الشيخ/ عبد القادر مصطفى أحمد اسماعيل - الإسكندرية - دفعة الشيخ الشعراوي

49. الشيخ/ أحمد عبد الحميد يوسف محمد - الإسكندرية - دفعة الشيخ الشعراوي

50. الشيخ/ أحمد محمد جابر محمد - الإسكندرية - دفعة الشيخ الشعراوي

51. الشيخ/ أحمد محمد محمد عبدربه - الإسكندرية - دفعة الشيخ الشعراوي

52. الشيخ/ أحمد نصر فتح الله نصر - الإسكندرية - دفعة الشيخ الشعراوي