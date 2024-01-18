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تنظيم فاعلية "أنت الحياة" لذوي الهمم بالمدرسة الفكرية في الدقي

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنظيم فاعلية "أنت الحياة" لذوي الهمم بالمدرسة الفكرية في الدقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظمت وحدة السكان بحي الدقي التابع لمحافظة الجيزة، مبادرة( انت المستقبل) التابعة للمبادرة الرئاسية قادرون بإختلاف لاصحاب الهمم والقدرات الخاصة، لإقامة فاعليات ترفيهية وتثقيفية للطلاب.

وذلك بناءا على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وبتوجيهات هند عبد الحليم نائب المحافظ والمشرف العام على وحدة السكان، وتحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي.

حيث تم إقامة العديد من الأنشطة التثقيفية والترفيهية بمدرسة التربية الفكرية بالدقي، وتواجد عيادة أسنان متنقلة للكشف على الطلاب، وتوزيع عينات مجانية من معجون وفرش الاسنان.

وذلك بالتعاون مع قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة القاهرة، وكلية التربية للطفولة المبكرة، وكلية طب الأسنان، وذلك لتقديم العديد من الأنشطة الترفيهية، والتوعوية، والتثقيفية.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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