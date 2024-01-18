نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توزيع 5 آلاف زي أزهري جديد على أئمة الأوقاف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الأوقاف عن توزيع 5000 زي أزهري جديد للأئمة وذلك في إطار حرص الوزارة على توفير الزي الأزهري للسادة الأئمة.

وقالت الوزارة في بيان، إن بداية توزيع الدفعة الحادية عشرة والأخيرة من صرف الزي الأزهري السادس والدفعة الأولى من صرف الزي الأزهري السابع للأئمة، وعددهم (5000) إمام، وذلك بمحافظات: (الشرقية– كفر الشيخ – سوهاج – المنوفية – أسيوط – السويس – بور سعيد – الإسكندرية – القاهرة – بني سويف - الدقهلية – البحيرة – الغربية – الجيزة - القليوبية).

وطالبت الأئمة الآتية أسماؤهم في الرابط التالي من هنــــــا، استلام الزي الأزهري من مديرياتهم، مشيرة إلى أن على مديري المديريات إرسال مندوبيهم لتسلم الزي الأزهري من الوزارة.

وأوضحت الوزارة أن التوزيع بالمديريات سيتم بدءً من يوم الأحد 28 / 1 / 2024م من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الثالثة عصرًا، وتحت مسئولية مدير المديرية.