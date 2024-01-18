نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوقاف: توزيع 12 طن لحوم إطعام على الأسر الأولى بالرعاية الأسبوع المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الأوقاف، عن توزيع 12 طن لحوم إطعام على الأسر الأولى بالرعاية الأسبوع القادم وذلك في إطار الدور الاجتماعي للوزارة وإسهامها في خدمة المجتمع، ومن خلال مشروع لحوم صكوك الإطعام.

وقالت الوزارة في بيان، إن حملة التوزيع تنطلق يوم الأحد القادم 21/1/2024م حتى الخميس 25/1/2024م عملية توزيع ( 12) طنًّا من اللحوم، بالتنسيق بين وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي والمحافظات المعنية، ومن خلال قوائم المستفيدين المُعدة بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي.

وذلك بمحافظات: ( القاهرة، والإسكندرية، والجيزة، والمنيا، والبحيرة، ودمياط ).