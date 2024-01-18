الهلال الأحمر الفلسطينى يستلم 5939 شاحنة مساعدات فى 3 أشهر عبر معبر رفح

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 18 يناير 2024 04:33 مساءً - أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني استلامها 5939 شاحنة من الهلال الأحمر المصرى عبر معبر ⁧‫رفح‬⁩ منذ تاريخ 21/10/2023 وحتى تاريخ 18/1/2024، وتحتوى الشاحنات على طعام وماء ومساعدات إغاثية ومستلزمات طبية وأدوية.

وأوضح بيان للهلال الأحمر الفلسطيني، أنه ‏بلغ إجمالي حصة الهلال الأحمر الفلسطيني من الشاحنات 4001 شاحنة، فيما تم تسليم 1938 شاحنة لصالح الأونروا وجهات أخرى ذات العلاقة.

وبلغ عدد مركبات الإسعاف التي تسلمتها جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني (88) مركبة إسعاف، حيث تم توزيعها وفق آلية معتمدة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ‏وتواصل طواقم الهلال استلام المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح بالتنسيق مع منظمة الأونروا، ويتم تسليم المساعدات بغزة لوزارة التنمية الاجتماعية والمؤسسات المعنية لتقوم بدورها بالتوزيع على المستفيدين، ‏حيث سلم الهلال الأحمر الفلسطيني خلال الفترة المذكورة ما نسبته 72.7% من حصته من الشاحنات الغذائية والإغاثية لوزارة الشؤون الاجتماعية وحوالي 27% للأونروا ومؤسسات اخرى، أما بالنسبة للمساعدات الطبية والأدوية فقد سلّمت الجمعية حوالي 63.9% من المساعدات الطبية لوزارة الصحة و5.3% للأونروا و23% لمستشفيات المجتمع المحلي والخاصة.