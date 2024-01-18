نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكاء الطلاب من امتحان الدراسات الاجتماعية بإعدادية القاهرة.. وسهولة الجبر بالجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اشتكي عدد من طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، من صعوبة مادة الدراسات الاجتماعية، التي أداها الطلاب صباح اليوم فى ثاني أيام اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023/2024.

وفي ذات السياق، قالت الطالبة ريتاج عبدالرحمن، بالصف الثالث الإعدادي، بمدرسة أبن مسعود بالبساتين، إنه فور الاطلاع على ورقة الأسئلة، وقراءتها، سيطر على جميع الطالبات الانهيار من صعوبة الأسئلة، مشيرة إلى أن المراقبين كانوا يحاولون تهدئتهم كثيرا حتى لا يضيع الوقت المحدد للإجابة على الأسئلة.

بينما قالت الطالبة منى محمد، إن أسئلة الامتحان كانت غير مباشرة، وأكثر من 70% من الأسئلة غير مباشرة وتحتاج إلى تفكير كتير للوصول للحل.

بينما قالت الطالبة أسماء حسين، إن وقت الامتحان كان ضيق جدًا على مستوى صعوبة الأسئلة، وتابعت "مالحقتش أحل كل الأسئلة، وبالتالي لا أستطيع المراجعة".

وأدى اليوم، طلاب الشهادة الإعدادية، فى ثاني أيام اختبارات الفصل الدراسي الأول، امتحان الدراسات الاجتماعية، والكمبيوتر، بمحافظة القاهرة، وامتحان الجبر والإحصاء فى محافظة الجيزة.

من جانبه قام الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، صباح اليوم، بتفقد سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ للشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة؛ وذلك فى إطار متابعته المستمرة لانضباط سير الامتحانات، ومتابعة تنفيذ التعليمات والإجراءات والقواعد المنظمة لها.

واستهل الوزير جولته، بتفقد الامتحانات بمدرسة الأورمان الإعدادية الثانوية بنات التابعة لإدارة العجوزة التعليمية، ويؤدى بها امتحان الشهادة الإعدادية عدد ٦٣٣ طالبة، حيث تفقد عددا من اللجان أثناء امتحان مادة الجبر والإحصاء واطمأن من الطالبات على مستوى الامتحان، ووضوح الأسئلة، حيث أكدت الطالبات على سهولة أسئلة الامتحان ووضوحها.

كما التقى الوزير بعدد من أولياء الأمور أثناء خروجه من المدرسة، وتحدث معهم حول الامتحان، كما طمأنهم على مستوى الامتحانات، كما طمأنهم أيضا على الاستعدادات المبكرة المتعلقة بامتحانات الثانوية العامة.