نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدكتور جمال عبد الرحيم: إدراج مزارات دينية بـ "عمرة بلس" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استعرض الأستاذ الدكتور جمال عبد الرحيم أستاذ الآثار الإسلامية بجامعة القاهرة وعضو اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، عرضًا تقديميًا استهله بالإشادة بجهود وزارة السياحة والآثار في تطوير المناطق الأثرية ولا سيما الإسلامية منها.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها وزارة السياحة والآثار، لممثلي شركات السياحة الدينية لتعريفهم ببرنامج "العمرة بلس" في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة لزيادة معدلات الحركة السياحية.

مزارات عديدة

وأشار عبد الرحيم إلى أن العديد من المزارات الدينية التي شملها هذا التطوير يمكن إدراجها في البرنامج السياحي المقترح لمنتج "العمرة بلس" ومنها مزارات آل البيت ومجمع الأديان بمنطقة مصر القديمة ومنطقة الفسطاط.

وأكد الدكتور جمال عبد الرحيم أستاذ الآثار بجامعة القاهرة، أن كافة أعمال الترميم بهذه المناطق تتم بشكل عملي وفقًا لقواعد منظمة اليونسكو وأنه لا يتم أي تغيير في أصل الأثر ولكن فقط يتم ترميمه للحفاظ عليه.