نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الأوقاف: افتتاح (15) مسجدًا جديدًا الجمعة القادمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وازرة الأوقاف المصرية عن افتتاح ( 15 ) مسجدًا الجمعة القادمة وذلك في إطار خطة الوزارة لإعمار بيوت الله ( عز وجل ) مبنى ومعنى سيتم بإذن الله تعالى افتتاح ( 15 ) مسجدًا يوم الجمعة الموافق 19 / 1 / 2024م، منها (13) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجدان صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7 / 2023 م حتى تاريخه ( 510 ) مساجد منها ( 395 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و( 115 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 19 / 1 / 2024 م عدد ( 11532 ) مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو (15) مليارًا و(840) مليون جنيه.

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف كفر الشيخ

م المسجد وعنوانه

مسجد تفتيش الأوقاف – عزبة تفتيش الأوقاف - قلين

مسجد الحميدية الكبير – قرية الحميدية – كفر الشيخ

مسجد شرق البنوان – قرية شرق البنوان- السحايت - الحامول

مديرية أوقاف الجيزة

م المسجد وعنوانه

مسجد أبو بكر الصديق - الباويطي - الواحات البحرية

مسجد الدار الآخرة - الجبانات طريق الفيوم - 6 أكتوبر

مسجد السيد عبد العزيز النادي - جنة مصر خلف نادي الصيد - أكتوبر

مديرية أوقاف الغربية

م المسجد وعنوانه

مسجد الشافعي – نشيل - قطور

مسجد الحمرا القديم – برما - طنطا

مديرية أوقاف البحيرة

م المسجد وعنوانه

مسجد زغلول – كفر مساعد- مركز إيتاي البارود

مديرية أوقاف أسيوط

م المسجد وعنوانه

مسجد الحاج عبد المجيد – مسارة - ديروط

مديرية أوقاف الإسماعيلية

م المسجد وعنوانه

مسجد عمر بن الخطاب – ك 17 مركز القنطرة غرب

مديرية أوقاف قنا

م المسجد وعنوانه

مسجد الهدى – العليقات – قوص

مسجد العتيق – أولاد علي – أولاد نجم – نجع حمادي

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف كفر الشيخ

م المسجد وعنوانه

مسجد البحري – القصابي – سيدي سالم

مديرية أوقاف المنيا

م المسجد وعنوانه

مسجد الحاج عيد الغربي - الشيخ مبارك – مركز أبو قرقاص