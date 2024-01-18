رئيس الأركان يشهد إجراءات تفتيش حرب لإحدى وحدات المدفعية بالمنطقة المركزية العسكرية

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أحمد جودة - القاهرة - شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة إجراءات رفع الكفاءة القتالية لإحدى وحدات المدفعية بالمنطقة المركزية العسكرية وذلك للوقوف على مدى جاهزيتها لتنفيذ كافة المهام التى توكل إليها.

بدأت الإجراءات بعرض تقرير الكفاءة القتالية والذى تضمن الحالة الفنية والإدارية للوحدة المصطفة بعد تطويرها ورفع كفاءتها لدعم قدرتها لتكون فى أعلى درجات الاستعداد القتالى، أعقبه مرور رئيس أركان حرب القوات المسلحة على القوات المصطفة للاطمئنان على جاهزيتها.

ونقل الفريق أسامة عسكر تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى للقوات المشاركة فى التفتيش، كما ناقش عددًا من القادة والضباط فى أسلوب تنفيذهم لمهامهم القتالية المختلفة وكيفية مواجهـة المواقف الطارئة التى يمكن التعرض لها، مشيدًا بمدى تفهم كافة العناصر المشاركة بالتفتيش للمهام المكلفين بها بما يحقق المنظومة القتالية المتكاملة التى ترتكز على المقاتل المحترف والأسلحة والمعدات المتطورة.

حضر إجراءات تفتيش الحرب عدد من قادة القوات المسلحة.