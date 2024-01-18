نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الدفاع والإنتاج الحربي يلتقي نظيره البريطاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بجرانت شابس وزير الدفاع البريطانى والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليًا.

تناول اللقاء تطورات الأوضاع الراهنة بمنطقة الشرق الأوسط وكذا علاقات التعاون الثنائى والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا الجانبين.

وأعرب القائد العام للقوات المسلحة عن اعتزازه بالعلاقات الممتدة التى تجمع البلدين الصديقين فى مختلف المجالات، مشيرًا إلى أهمية تنسيق الرؤى والجهود المشتركة لتجنب التصعيد القائم ودعم جهود الأمن والاستقرار بالمنطقة.

فيما أشاد وزير الدفاع البريطانى بالدور المصرى الفاعل فى محيطها الإقليمى خاصةً مع استمرار الأزمة الراهنة فى قطاع غزة وانعكاساتها على الأمن والاستقرار الإقليمى والدولى.



حضر اللقاء الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة والسفير البريطانى بالقاهرة.