الأهلى يواصل تدريباته اليوم وتأهيل رضا سليم وعبد القادر (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 18 يناير 2024 06:29 مساءً - استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته صباح اليوم، الخميس، على ملعب التتش بعد انتهاء الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين أمس ضمن البرنامج التدريبي الذي يقوم الأهلي بتنفيذه خلال الفترة الحالية.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق، جلسة سريعة مع اللاعبين داخل التتش قبل أن يخوضوا فقرة بدنية ثم تدريبات الكرة.

وواصل رضا سليم وأحمد عبدا لقادر تنفيذ البرنامج التأهيلي الخاص بهما بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات تحت إشراف الجهاز الطبي.

كما خاض خالد عبد الفتاح جلسات علاجية، وأدى بعض الفقرات الخاصة بالبرنامج الذي يقوم بتنفيذه.

وعقد مارسيل كولر، جلسة مع الجهاز المعاون له على هامش المران لمواصلة التنسيق والتحضير للمرحلة المقبلة.

ابو علي ابو علي

افشة افشة

الاهلي الاهلي

المران المران

تدريبات بدنية تدريبات بدنية

جلسة كولر جلسة كولر

شباب الاهلي شباب الاهلي

عبد القادر عبد القادر

كولر مع اللاعبين كولر مع اللاعبين

معتز معتز

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