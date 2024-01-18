غينيا الإستوائية يكتسح غينيا بيساو برباعية ويتصدر المجموعة الأولى بأمم أفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 18 يناير 2024 06:29 مساءً - حقق منتخب غينيا الإستوائية، فوزا عريضا على نظيره غينيا بيساو، بأربعة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التى جمعت الفريقين اليوم الخميس، على ملعب "الحسن واتارا"، في إطار الجولة الثانية من المجموعة الأولى ببطولة كأس أمم أفريقيا 2023.

وأحرز إيميليو إنسوي الهدف الأول لمنتخب غينيا الاستوائية في الدقيقة 21، فيما أحرز استيبان أوبيانغ أوبونو (هدف بالخطأ في مرماه) في الدقيقة 37 ليعادل النتيجة لمنتخب غينيا بيساو.

وفى الشوط الثاني، منح خوسي ميراندا، التفوق لمنتخب غينيا الإستوائية بالهدف الثاني، فى الدقيقة 46.

وسجل إيمليو نسووي، هدفين لمنتخب غينيا الإستوائية خلال 10 دقائق، فى الدقيقتين 51 و 61، ليصبح أول لاعب يسجل هاتريك فى النسخة الحالية من أمم أفريقيا.

وأحرز خوسيه كوريا، ثانى أهداف منتخب غينيا بيساو، فى الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع للمباراة.

وتصدر منتخب غينيا الإستوائية، ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، بينما بقى منتخب غينيا بيساو بدون رصيد من النقاط فى المركز الرابع والأخير.

وفى نفس المجموعة يواجه منتخب كوت ديفوار نظيره المنتخب النيجيري فى تمام السابعة من مساء الخميس.