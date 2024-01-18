نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الأدلة الاقتصادية الصحية" في برنامج تدريبي بمستشفى 57357 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينظم مستشفى سرطان الأطفال مصر 57357، برنامجًا تدريبيًا معتمد من الجمعية الأمريكية للتعليم الطبي المستمر "AACME"، لمتخصصي الرعاية الصحية المشاركين في صنع القرار، من كليات الطب، والصيدلة، وطب الأسنان، والتمريض، وذلك خلال إجازة منتصف العام الدراسي.

يهدف هذا البرنامج التدريبي، الذي ينظمه قسمي التعليم المستمر والتطوير بالمستشفى، برئاسة د. منال زمزم، واقتصاديات الرعاية الصحية برئاسة د. رنين سليمان، إلى شرح المفاهيم الأساسية لاقتصاديات الصحة، وطرق التقييم الاقتصادي الصحي، بما في ذلك تقييم التكاليف والنتائج الصحية وتقديرات فعالية التكلفة، مما يعكس التقييم النقدي للأدلة الاقتصادية الصحية، مع التطبيق العملي.

كما يهدف إلى مساعدة المؤسسات الصحية المختلفة، على تحقيق أفضل نتائج علاجية وصحية للمرضى، وبأقل تكفلة ممكنة، مع الاستهلاك الأمثل للموارد مبنية على الأسس والدلائل العلمية.

وسيكون المشاركون قادرون على فهم المفاهيم الأساسية لاقتصاديات الصحة، والتعرف على الأنواع المختلفة للتقييم الاقتصادي الصحي، مثل "تقييم التكاليف والنتائج، وتحليل وتفسير فعالية التكلفة"، وتجميع الأدلة، والقدرة على مراجعتها، وتقييمها بشكل نقدي، وفهم كيفية استخدامها لتوجيه قرارات الرعاية الصحية، وتعريف المهتمين بهذا المجال كيفية تطبيق اقتصاديات الرعاية الصحية بأعلى جودة تدريبية، وبنتائج عملية، لنشر هذه الخبرة في مختلف المستشفيات.

وقالت د. رنين سليمان، رئيس وحدة اقتصاديات الرعاية الصحية بمستشفى 57357، أن البرنامج التدريبي يقدم عبر جزئين، الأول نظري للتعرف على المفاهيم الأساسية، والثاني عملي، وذلك في إطار الدور المجتمعي الذي تقوم به مستشفى 57 لنشر الثقافة والعلم، ونقل الخبرات لكافة العاملين بقطاع الرعاية الصحية في كافة المنشآت الطبية.

وينقسم البرنامج التدريبي إلى 4 محاور، أولها تختص بالمفاهيم العامة وفلسفة اقتصاديات الرعاية الصحية، وأهمية هذا العلم عالميا، وكيف يمكن الاستفادة منه في مصر؟، وما هي أخر التطورات خلال 10 سنوات مضت، وما هي أهمية تطبيقه مع نظام التأمين الصحي الشامل، لتنعكس على المنظومة الصحية بالإيجاب، ورفع نسب شفاء المرضى.

ويركز المحور الثاني على ربط نتائج المرضى بالتكاليف واستهلاك الموارد، من خلال تقييم الحالة الصحية للمرضى بناء على دلائل الأبحاث العلمية، والجوانب الإكلينيكية، وكيفية تحليل البيانات، ونتائج المرضى.

المحور الثالث يتم فيه التحليل المالي لتكاليف العلاج، واستهلاكات الموارد بكافة أنواعها، وكذا نسب استهلاك الأدوية على كافة أنواع مرضى السرطان "18 نوعا"، مع المقارنة بينهم في حجم التكاليف، ومعدل استهلاكات التحاليل، والأشعات، وعدد مرات الحجز، والمدة التفصيلية في كل مرة، وإمكانية التوفير في هذا الجانب بما لا يضر بصحة المرضى.

ويستهدف هذا المحور توفير معلومات دقيقة عن التكاليف، وتحديد المصروفات في إطار الموارد المتاحة، ووضع رؤية للاستدامة، والتخطيط المالي للمستقبل، وبناء نموذج لتوقعات التكاليف على مستوى الإدارة، وتحديد نقاط دقيقة للتكلفة.

أما المحور الرابع والأخير للبرنامج التدريبي فيهتم بربط التكاليف مع النتائج الصحية، فمثلا مرضى سرطان الدم، وهو أعلى أنواع الأورام تكلفة، فيتم التقييم من خلال هل حقق النتائج المرجوة، مثل الوصول إلى نسب الشفاء العالمية أم لا؟.

وقالت د. رنين سليمان، يتم من خلال هذا الربط الخروج بتوصيات ومقترحات تؤثر في تعديل سياسات المستشفيات، أو في طرق علاج المرض، وقد تكون هذه البيانات مهمة في تقييم الأدلة العلمية للبحث العلمي العالمي، وهل من الممكن الاعتماد عليها في اتخاذ القرار من عدمه؟

ولفتت، ينتهي البرنامج التدريبي في 57357، في أجازة نصف السنة بالجزء العملي، والتعرف على المشاريع العلمية التي نفذت، وكيف أثرت في النتائج، لتدريبهم على إمكانية التطبيق العملي في مختلف المنشآت الصحية الأخرى، والتعرف على السياسات التي تم تعديلها سواء في خطة علاج أو غيرها.