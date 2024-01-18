نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة ترفع 700 حالة إشغال بشوارع إمبابة (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي إمبابة بمنع كافة أشكال التعدي على الطريق العام ورفع إشغالات المحال والمنشآت التجارية والباعة الجائلين والاستجابة الفورية للشكاوي الواردة للمواطنين.

وفي ذلك الاطار استجابة لشكاوى المواطنين قامت محافظة الجيزة من خلال حي إمبابة وشرطة المرافق بتنفيذ حملة مكبره بشوارع المحطة ومحمد حجازى والوحدة والبوهى والقومية.

حيث تم خلال الحملة، رفع عدد 700 حالة إشغال متنوعة ضمت استاندات للمعروضات وإعلانات وتندات مخالفة وتعديات للأكشاك والمحال وقد ساهمت الحملات في تحقيق الانضباط بالشارع وتم إيداع المصادرات بمخازن الحى.

رفع الإشغالات

رفع الإشغالات

رفع الإشغالات

رفع الإشغالات

رفع الإشغالات

رفع الإشغالات

رفع الإشغالات

رفع الإشغالات

رفع الإشغالات

رفع الإشغالات