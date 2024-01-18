نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القطاع الاقتصادي بـ "الوطنية للإعلام": نتابع أولًا بأول مع كافة القطاعات إجراءات تنفيذ الترقيات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار المتابعة المستمرّة مع كافة قطاعات الهيئة الوطنية للإعلام، لاستكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ ترقيات العاملين، والتي كان آخرها إخطار شؤون العاملين بكافة القطاعات، بخطاب من التنظيم والإدارة، لتقوم تلك الإدارات بإعمال شؤونها في اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأشار القطاع الاقتصادي إلو أن جميع الإدارات الإدارية والمالية في كافة القطاعات، قامت بجهد كبير ومشكور فط إعداد ومراجعة كشوف المستوفين كافة شروط الترقّي بكافة قطاعات الهيئة، وتعمل بكل جهد في سبيل الانتهاء من باقي الإجراءات، وأن المتابعة مستمرّة مع القطاعات، من خلال الإدارة المركزية للتنظيم والإدارة بالهيئة، حتى إنهاء تلك الإجراءات في القريب العاجل، وصدور قرارات تنفيذ الترقيات في أقرب وقت ممكن، حرصًا على مصالح العاملين، وإيمانًا من الهيئة، بضرورة حصولهم على ترقياتهم المستحقّة.