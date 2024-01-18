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القطاع الاقتصادي بـ "الوطنية للإعلام": نتابع أولًا بأول مع كافة القطاعات إجراءات تنفيذ الترقيات

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أحمد جودة - القاهرة - في إطار المتابعة المستمرّة مع كافة قطاعات الهيئة الوطنية للإعلام، لاستكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ ترقيات العاملين، والتي كان آخرها إخطار شؤون العاملين بكافة القطاعات، بخطاب من التنظيم والإدارة، لتقوم تلك الإدارات بإعمال شؤونها في اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأشار القطاع الاقتصادي إلو أن جميع الإدارات الإدارية والمالية في كافة القطاعات، قامت بجهد كبير ومشكور فط إعداد ومراجعة  كشوف المستوفين كافة شروط الترقّي بكافة قطاعات الهيئة، وتعمل بكل جهد في سبيل الانتهاء من باقي الإجراءات، وأن المتابعة مستمرّة مع القطاعات، من خلال الإدارة المركزية للتنظيم والإدارة بالهيئة، حتى إنهاء تلك الإجراءات في القريب العاجل، وصدور قرارات تنفيذ الترقيات في أقرب وقت ممكن، حرصًا على مصالح العاملين، وإيمانًا من الهيئة، بضرورة حصولهم على ترقياتهم المستحقّة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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