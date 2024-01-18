نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أولياء أمور مصر يطالبون بضرورة مواجهة الغش بالامتحانات وإيجاد وسيلة للقضاء عليها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في ظل تزايد حالات الغش في الامتحانات، خاصة في الشهادة الإعدادية، طالبت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، بضرورة مواجهة هذه المشكلة التي تنال من قيمة التعليم وتضعف من مستوى الطلاب.

قالت داليا الحزاوي، في بيان صادر عن الائتلاف، إنها تتابع امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، وتلاحظ أن هناك جروبات على تطبيق التليجرام تنشر صور الأسئلة والإجابات داخل اللجان، ما يسهل على الطلاب الغش والحصول على درجات عالية دون جهد.

وأعربت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، عن أسفها لتكرار هذا المشهد يوميا، محذرة من خطورته على مستقبل الطلاب والمجتمع، قائلة: “هذه الظاهرة المستفحلة تسبب إحباط للطالب المجتهد وتعطي الطالب الكسول والفاشل حق ليس حقه وتضرب بعرض الحائط مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب”.

وأضافت "الحزاوي"، أن الغش ليس مشكلة تقتصر على الشهادة الإعدادية، بل تمتد إلى جميع السنوات الدراسية، مضيفة: "التلميذ الذي اعتاد الغش في الامتحانات لا يتوقف بل سوف تتطور أساليبه، وسيصبح غير قادر على التعلم".

وترى مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، أن مكافحة الغش تحتاج إلى تكامل الجهود بين الأسرة والمدرسة والوزارة، وتقترح بعض الخطوات للحد من هذه الظاهرة، منها:

- غرس القيم الأخلاقية في نفوس الأبناء منذ الصغر، واحترام قدراتهم المختلفة، وعدم الضغط عليهم أو التهديد بالعقاب، وتشجيعهم على الاجتهاد والمثابرة.

- متابعة أبنائهم في الدراسة، والتعاون مع المدرسة، والتأكد من مراجعتهم للمواد الدراسية، والتحقق من مصادر المعلومات التي يستخدمونها.

- اتخاذ إجراءات رادعة لكل من يحاول الغش أو يساعد في الغش، وتطبيق العقوبات القانونية والتربوية عليهم، وتوفير خط ساخن للإبلاغ عن صفحات الغش على الإنترنت.

- التفكير في عمل امتحانات متكافئة الصعوبة، وتنويع الأسئلة، وتغييرها بشكل دوري، وتشديد الرقابة داخل اللجان، ومنع استخدام الهواتف المحمولة أو أي وسائل تقنية أخرى.

واختتمت «مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر» حديثها بتوجيه رسالة إلى المعلمين في اللجان، قائلة: "لا تأخذكم الشفقة بأي طالب يريد الغش، فهذا العمل هو ضرر كبير للطالب الذي سيعتاد على عدم المذاكرة اعتمادا على الغش، كما أن هذا مستقبلا سيؤدي إلى ضرر كبير للمجتمع، فالطالب الغشاش سوف يصبح يوما مهندسا أو طبيبا غشاشا ليس لديه ضمير".