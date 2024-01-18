التشكيل الرسمي لقمة كوت ديفوار ضد نيجيريا فى أمم أفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 18 يناير 2024 07:31 مساءً - أعلن الجهازان الفنيان لمنتخبا كوت ديفوار ضد نيجيريا التشكيل الرسمى للقمة النارية التي ستقام بينهما في السابعة من مساء اليوم الخميس على ملعب "الحسن واتارا"، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 المقامة حاليًا وتستمر حتى 11 فبراير القادم بمشارة 24 منتخبًا.

كوت ديفوار ضد نيجيريا

وجاء تشكيل منتخب كوت ديفوار كالتالي:

حراسة المرمى: يحي فوفانا.

خط الدفاع: كونان، عثماني ديومندي، إيفان نديكا.

خط الوسط: كريستيان كوامي، إبراهيما سينجاري، سيكو فوفانا، فرانك كيسي، سيرجي أورير.

خط الهجوم: فيليب كراسو، بوجا.

تشكيل كوت ديفوار

بينما خاض تشكيل منتخب نيجيريا بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: ستانلي نوابيليش.

خط الدفاع: كالفن باسي، ويليام تروست إيكونج، سيمي أجاي.

خط الوسط: أولا أينا، فرانك أونيكا، أليكس إيوبي، زيدو سانوسي.

خط الهجوم: تشوكويزي، فيكتور أوسيمين، أديمولا لوكمان.

تشكيل منتخب نيجيريا

يدخل منتخب كوت ديفوار المباراة متصدرا جدول ترتيب المجموعة الأولى بثلاث نقاط بعد الفوز على غينيا بيساو بهدفين نظيفين في الجولة الأولى.

فيما يأتي منتخب نيجيريا في المركز الثانى برصيد نقطة واحدة من التعادل مع غينيا الاستوائية 1-1، الذى يتقاسم معه المركز الثانى، فيما يتذيل غينيا بيساو المجموعة بدون نقاط.

يسعى منتخب كوت ديفوار في حسم تأهله لدور الـ16 ببطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، ليكون أول المنتخبات المتأهلة للدور المقبل، خاصة بعد الأداء المميز الذى ظهر بها في اللقاء الأول، متسلحا بعاملى الأرض والجمهور في ترويض نسور نيجيريا.

كوت ديفوار ضد نيجيريا

وحذر جان لويس جاسكيه المدير الفني لكوت ديفوار من الاستهانة بالمنتخب النيجيري، موكدا أن نيجيريا سيسعى بكل قوته لتحقيق نتيجة إيجابية، مطالب اللاعبين بعدم التراخي في المباراة أو فقدان التركيز خاصة أن المنتخب النيجيري يمتلك مهاجمين يتميزون بالسرعة ولديهم جودة كبيرة، كما طالبهم بضرورة عدم ترك أي مساحات لمهاجمي المنتخب النيجيري.

من جانبه، أكد البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني للمنتخب النيجيري، أن فريقه كان يستحق نتيجة أفضل من التعادل في مباراته أمام غينيا الاستوائية.

وطالب بيسيرو لاعبيه بضرورة التركيز في اللقاء وطالبهم بأن يكونوا حاسمين أكثر أمام المرمى في مواجهة كوت ديفوار واستغلال أنصاف الفرص لأنه يعلم أن المنتخب الإيفواري لن يسمح بأن يتم تهديد مرماه كثيرا.

والتقى المنتخبان في ست مرات سابقة ببطولات أمم افريقيا، وتمكن المنتخب النيجيري من الفوز في ثلاث مباريات، فيما فاز المنتخب الإيفواري في مباراتين وتعادلا في مباراة.