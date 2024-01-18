نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. المتحدث العسكري: إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة على الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة إنه استكمالًا لجهود العناصر الأمنية المسئولة عن تأمين خط الحدود الدولية المصرية على الاتجاه الاستراتيجى الشمالى الشرقى، تم إحباط محاولة تهريب للمواد المخدرة تقدر بحوالى 300 كيلوجرام من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، ما أسفر عن مقتل عدد 3 مهربين.

وتؤكد القوات المسلحة على استمرار جهودها بكل يقظة فى تأمين كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.

