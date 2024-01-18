فيليكس وتوريس يقودان هجوم برشلونة ضد أونيونيستا سالامنكا فى الكأس

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 18 يناير 2024 08:29 مساءً - أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة التشكيل الرسمي ضد أونيونيستا سالامنكا، أحد أندية الدرجة الثالثة، بالمباراة المقرر اقامتها في تمام الثامنة والنصف مساء اليوم الخميس على ملعب "مونيسيبال رينا صوفيا"، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس ملك إسبانيا للموسم الحالي 2023-24.

أونيونيستا ضد برشلونة

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: بينيا.

خط الدفاع: سيرجي روبيرتو، كوندي، كريستينسن، بالدي.

خط الوسط: فيرمين لوبيز، روميو، دي يونج.

خط الهجوم: فيران توريس، مارك جويو، جواو فيليكس.

البدلاء: بيدري، ليفاندوفسكي، جوندوجان، فيتور روكي، أسترالاجا، كاسادو، كوشين، كوبارسي، باو فيكتور، هيكتور فورت.

تشكيلة برشلونة

يدخل برشلونة مباراة اليوم بحثًا عن تحقيق الانتصار والتأهل الى الدور التالي من بطولة كأس ملك إسبانيا بعد الإخفاق الكبير في بطولة السوبر الإسباني في النهائي أمام ريال مدريد.

وخسر برشلونة أمام ريال مدريد بأربعة أهداف لهدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء 14 يناير الجاري بملعب الأول بارك في المملكة العربية السعودية.

ويعاني تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة من انتقادات كبيرة بسبب تراجع النتائج ما أدى الى حالة من الغضب لدى جماهير البارسا.

وشهدت قائمة البارسا تواجد روبرت ليفاندوفسكي وفيتور روكي وإلكاي جوندوجان، مع غياب رونالد أراوخو بسبب الطرد في نهائي كأس السوبر الإسباني، ومارك تير شتيجن وجواو كانسيلو وجافي للإصابة.

كما ضمت القائمة العديد من الأسماء الشابة، مثل أندريه أسترالاجا ودييجو كوشين وباو كوبارسي وباو فيكتور وهيكتور فورت ومارك كاسادو ومارك جويو.أونيونيستا سالامنكا

وتمكن فريق سالامنكا من تحقيق مفاجأة كبيرة في دور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا، بالفوز على نظيره فياريال بركلات الترجيح.

وتقام مباريات دور الـ 16 لبطولة كأس ملك إسبانيا خلال أيام 16و17و18 يناير الجاري، وتقام من جولة واحدة وبدون ذهاب وإياب.