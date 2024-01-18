كشف قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 18 يناير 2024 08:29 مساءً - قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب مكتب إستيراد وتصدير "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بمحاولة غسل الاموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع وقيامه بغسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية والسيارات والدراجات النارية - تأسيس الشركات) بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطهما الإجرامى بـ (50 مليون جنيه )، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.