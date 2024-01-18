ضبط لصوص سرقوا 3 مكاتب محاماة فى الجيزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 18 يناير 2024 08:29 مساءً - كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة من محام مقيم بدائرة القسم، باكتشافه سرقة طبنجة مرخصة وعدد من الطلقات ومبلغ مالى، من داخل المكتب الخاص به الكائن بدائرة القسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (عاطلان "لهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة مركز شرطة كرداسة) ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة وأضافا بإنفاق المبلغ المالى المستولى عليه والتصرف فى السلاح النارى لدى عملائهما "سيئا النية" (مالك مقهى وآخر عاطل) تم ضبطهما وبمواجهتهما أقرا بتحصلهما على السلاح النارى من المتهمين والتصرف فيه بالبيع لأحد الأشخاص (عامل – مقيم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية) "تم ضبطه وبحوزته السلاح النارى المستولى عليه".

وبتطوير مناقشة المتهمين المضبوطين أقرا بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع السرقة، وأضافا بارتكابهما 3 وقائع سرقة (جهاز لاب توب – شاشة تلفاز – هاتف محمول – مبالغ "عملات محلية وأجنبية" – طبنجة) من داخل 3 مكاتب للمحاماة بالجيزة، والتصرف فى السلاح النارى بالبيع لأحد الأشخاص (عاطل – مقيم بمحافظة أسيوط) "أمكن ضبطه وبحوزته السلاح النارى"، كما تم بإرشادهما ضبط جزء من المبالغ المالية المستولى عليها.