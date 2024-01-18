ضبط مخدرات بقيمة مليوني جنيه فى حملات أمنية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 18 يناير 2024 08:29 مساءً - نجحت أجهزة الأمن في ضبط مخدرات بقيمة 2 مليون جنيه بحملات أمنية، إذ أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام عدة عناصر إجرامية بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم، مُتخذين من دوائر أقسام شرطة (برج العرب، أول وثان العامرية) بمديرية أمن الإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة برج العرب، وبحوزته 70 طربة لمخدر الحشيش وزنت 17,500 كيلو جرام - مبلغ مالى "من متحصلات تجارته غير المشروعة"، وعاطلَين لهما معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة أول العامرية وبحوزتهما (50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام– مبلغ مالى "من متحصلات تجارتهما غير المشروعة")، و(عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة أول العامرية وبحوزته (كيلو جرام لمخدر الهيروين - مبلغ مالى "من متحصلات تجارته غير المشروعة")، وضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة ثان العامرية وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين – طبنجة صوت وعدد من الطلقات- مبلغ مالى "من متحصلات تجارته غير المشروعة").

وأثمرت الجهود عن ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة برج العرب وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين - مبلغ مالى "من متحصلات تجارته غير المشروعة")، و(عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة أول العامرية وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين - مبلغ مالى "من متحصلات تجارته غير المشروعة")، و(عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة أول العامرية وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين - مبلغ مالى "من متحصلات تجارته غير المشروعة").

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2 مليون جنيه) تقريباً فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.