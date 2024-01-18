السبت إجازة من الامتحانات لطلاب مدارس القاهرة والجيزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 18 يناير 2024 09:35 مساءً - أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، أنه لن يتم عقد أي من امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 يوم 20 يناير 2024، بسبب عيد الغطاس.

ووفقُا لخطاب مديرات التربية والتعليم، أنه عند إعداد جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 بمحافظة الجيزة، تمت مراعاة أن يوم السبت الموافق 20 يناير 2024 يوافق عيد الغطاس للأخوة الاقباط شركاء الوطن، ولهذا حرصت المديرية على عدم عقد أي امتحان فيه تنفيذا لتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، بضرورة مراعاة أعياد الأقباط عند وضع جداول امتحانات نصف العام 2024.

ولهذا السبب فإن مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة لا تعقد أي امتحانات يوم السبت المقبل، وفقا للجداول الرسمية التي أعلنتها لطلاب الشهادة الإعدادية وطلاب الأول والثاني الثانوي للعام الدراسي الحالي 2023-2024.

ويستأنف طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة امتحاناتهم يوم الأحد المقبل 21 يناير 2024، بمادة الهندسة، بينما طلاب الثاني الثانوي يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الأولى، والأحياء والفلسفة والمنطق.

أما طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة يستأنفون أيضًا امتحاناتهم يوم الأحد المقبل مادتي الجبر والاحصاء والتربية الفنية، بينما طلاب الأول الثانوي يودون امتحاني اللغة الأجنبية الأولى والفيزياء.