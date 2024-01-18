منتخب نيجيريا يحسم قمة كوت ديفوار بركلة جزاء إيكونج ويقترب من التأهل (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 18 يناير 2024 09:36 مساءً - اقتنص منتخب نيجيريا فوزًا صعبًا من أنياب نظيره كوت ديفوار بنتيجة 1-0 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس، على ملعب "الحسن واتارا"، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 المقامة حاليًا وتستمر حتى 11 فبراير القادم بمشارة 24 منتخبًا.كوت ديفوار ضد نيجيريا

جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق اللاعب ويليام تروست إيكونج في الدقيقة 55 من عمر اللقاء من ركلة جزاء سددها نجم النسور بقوة.

بهذه النتيجة ارتقى منتخب نيجيريا إلى المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط جمعها من انتصار وتعادل وتسجيل 5 أهداف وتلقى 3.

ويليام إيكونج يسجل هدف التقدم لصالح نيجيريا عن طريق ركلة الجزاء