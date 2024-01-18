تشكيل غانا لمواجهة مصر فى أمم أفريقيا.. محمد قدوس أساسياً

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 18 يناير 2024 09:36 مساءً - أعلن كريس هويتون المدير الفني الإيرلندي لمنتخب غانا تشكيل البلاك ستارز لمواجهة المنتخب المصري فى المباراة المقرر لها فى العاشرة مساء اليوم الخميس على ملعب فيلكس بوانى فى الجولة الثانية ببطولة أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023.

وجاء تشكيل منتخب غانا كالتالى:

ريتشارد أوفيري في حراسة المرمي، ورباعي الدفاع: دينيس أودوي- إليكسندر ديجيكو، ومحمد ساليسو، جودين منساه، وفي الوسط ماجيد أشيميرو، محمد قدوس، ساليس عبدول، وفي الهجوم، أنتوني سيمينيو، وإيناكي ويليامز، جوردان ايو".

تشكيل غانا

بينما ضم تشكيل منتخب مصر:

محمد الشناوى فى حراسة المرمى، محمد حمدى ومحمد عبد المنعم وأحمد حجازى وعمر كمال فى الدفاع، ومحمد الننى وحمدى فتحى وإمام عاشور فى الوسط، وعمر مرموش ومحمد صلاح ومصطفى محمد فى الهجوم.

وفشل منتخب غانا في تحقيق أي فوز في كأس أمم أفريقيا في آخر 5 مباريات خاضها في المسابقة، حيث تعادل مباراتين وخسر 3 مواجهات، كانت آخرها أمام الرأس الأخضر في الجولة الأولى من هذه النسخة.

وفى النسخة الماضية من البطولة خرج من الدور الأول فى الكاميرون بعدما خسر مباراتين من المغرب وجزر القمر وتعادل مع الجابون، ويرجع آخر فوز لمنتخب غانا إلى نسخة 2019 فى مصر عندما تغلب على غينيا بيساو 2-0.

وخسر منتخب غانا بنتيجة 1-2 أمام كاب فيردي في الجولة الأولى من بطولة كأس أمم إفريقيا، ولم يخسر منتخب "النجوم السوداء" أول مباراتين له في البطولة منذ عام 1984، حيث خسر أمام نيجيريا والجزائر.