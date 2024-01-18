غينيا الاستوائية في الصدارة.. ترتيب المجموعة الأولى بعد نهاية الجولة الثانية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 18 يناير 2024 10:37 مساءً - تصدر منتخب غينيا الاستوائية جدول ترتيب المجموعة الأولى عقب انتهاء مباريات الجولة الثانية من عمر بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 المقامة في كوت ديفوار، وتستمر حتى 11 فبراير القادم.

منتخب نيجيريا يحسم قمة كوت ديفوار بركلة جزاء إيكونج ويقترب من التأهل.. فيديو

اقتنص منتخب نيجيريا فوزًا صعبًا من أنياب نظيره كوت ديفوار بنتيجة 1-0 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس، على ملعب "الحسن واتارا"، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 المقامة حاليًا وتستمر حتى 11 فبراير القادم بمشارة 24 منتخبًا.

غينيا الإستوائية يكتسح غينيا بيساو برباعية ويتصدر المجموعة الأولى بأمم أفريقيا

حقق منتخب غينيا الاستوائية، فوزا عريضا على نظيره غينيا بيساو، بأربعة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التى جمعت الفريقين اليوم الخميس، على ملعب "الحسن واتارا"، في إطار الجولة الثانية من المجموعة الأولى ببطولة كأس أمم أفريقيا 2023.

جدول ترتيب المجموعة الأولى فى بطولة كأس الامم الافريقية 2023

1 ) منتخب غينيا الاستوائية .. 4 نقاط .

2 ) منتخب نيجيريا .. 4 نقاط.

3 ) منتخب كوت ديفوار .. 3 نقاط.

4 ) منتخب غينيا بيساو .. بدون رصيد من النقاط.