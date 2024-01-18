ضياء الدين داوود: أول حكومة بعد المعاناة مش هتكون أفضل حكومة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 18 يناير 2024 10:37 مساءً - قال النائب ضياء الدين داوود عضو مجلس النواب: "مش أول حكومة بعد المعاناة التي نعانيها الآن ستكون أفضل حكومة، نحن فقط نريد أن نبدأ".

وأضاف النائب ضياء الدين داوود خلال لقائه ببرنامج المساء مع قصواء: "نحتاج للخروج من النفق الضيق وكل الأزمات التي نعيشها الآن هي صنيعة الحكومة الحالية، والحكومة الحالية بداية مع محبتنا إلى الدكتور شريف إسماعيل رحمة الله عليه ونقدر أيضا الدكتور مصطفى مدبولى وهو رجل مهذب ومحترم جدا ورافقته في تفقد الجيش الثانى الميدانى لتفقد قواتنا في سيناء وانا في مواجهة رئيس الوزارة منذ اقل من شهر في بيانهم الهام بشأن الأوضاع على الحدود الشمالية الشرقية انا قولت انا في هذا التوقيت بتجاوز عن اى خلافات سياسية واقتصادية مع الحكومة لان في الوقت اللى بيكون في نداء للوطن ونداء الواجب بيكون في حالة من الاصطفاف الوطنى.

وتابع: "نحن نستطيع أن نفرق بين المواقف الصعبة لكن من ضمن المواقف الصعبة أن الناس مش عارفة تاكل في مصر الناس مش عارفة تعيش، فإن الأزمة الموجودين بها مرتبطة بالحكومة الحالية والعكس في تقديم سياسات بديلة تختلف عن ما هو قائم مع تقديرنا للحكومة".