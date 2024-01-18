منتخب مصر يتأخر بهدف نظيف أمام غانا فى أمم أفريقيا فى الشوط الأول

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 18 يناير 2024 11:38 مساءً - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة منتخب مصر أمام غانا، على ملعب فيلكس بوانى، فى الجولة الثانية ببطولة أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023 بتقدم النجوم السوداء بهدف نظيف سجله محمد قدوس فى الدقيقة 45+4.

جاءت بداية المباراة قوية وحماسية من ألفريقين، وحأول ألفراعنة السيطرة على وسط الملعب ولكن قوبلت محأولاتهم بخشونة من جانب لاعبى غانا، الذى وصلوا لمرمى الشنأوى فى الدقيقة 8 ولكن الحكم يحتسب الهجمة تسللا.

وحأول منتخب مصر تدريجيا الوصول لمرمى غانا ، وطالب محمد صلاح بركلة جزاء لصالح مرموش فى الدقيقة 17 بعد عرقلته داخل منطقة جزاء النجوم السوداء لكن الحكم يرفض احتسابها، وتوقفت المباراة فى الدقيقة 28 بعد إصابة عمر كمال عبد الوأحد بعد تدخل عنيف من لاعبى غانا قبل أن يعود للمشاركة مجددا.

وفى الدقيقة 43 أهدر عمر مرموش أقرب فرصة لهز شباك غانا بعدما مرت كرة عرضية فوق رأسه بغرابة أمام المرمى، قبل أن يسدد امام عاشور الكرة برعونة فى يد الحارس.

وقبل نهاية الشوط الأول يتلقى المنتخب الوطنى صدمة قوية بخروج محمد صلاح للاصابة ويشارك بدلا منه مصطفى فتحى، ويرتدى حجازى شارة الكابتن بدلا من صلاح، وفى الدقيقة 45 يسجل محمد قدوس هدف التقدم لغانا من تسديدة قوية سكنت مرمى الشناوى، لينتهى الشوط الأول بتقدم غانا 1-0.

يخوض منتخب مصر المباراة، بتشكيل يضم كل من محمد الشنأوى فى حراسة المرمى، محمد حمدى ومحمد عبد المنعم وأحمد حجازى وعمر كمال فى الدفاع، ومحمد الننى وحمدى فتحى وإمام عاشور فى الوسط، وعمر مرموش ومحمد صلاح ومصطفى محمد فى الهجوم.

يجلس على مقاعد بدلاء منتخب مصر أمام غانا كلا من محمد أبو جبل ومحمد صبحى وعلى جبر ومحمد هانى ومحمود تريزيجيه وأحمد حسن كوكا ومحمود كهربا وأحمد فتوح ومروان عطية ومحمود حمادة ومصطفى فتحى وأحمد سيد زيزو.

وفشل منتخب غانا فى تحقيق أى فوز فى كأس أمم أفريقيا فى آخر 5 مباريات خاضها فى المسابقة، حيث تعادل مباراتين وخسر 3 مواجهات، كانت آخرها أمام الرأس الأخضر فى الجولة الأولى من هذه النسخة.

وفى النسخة الماضية من البطولة خرج من الدور الأول فى الكاميرون بعدما خسر مباراتين من المغرب وجزر القمر وتعادل مع الجابون، ويرجع آخر فوز لمنتخب غانا إلى نسخة 2019 فى مصر عندما تغلب على غينيا بيسأو 2-0.

وخسر منتخب غانا بنتيجة 1-2 أمام كاب فيردى فى الجولة الأولى من بطولة كأس أمم إفريقيا، ولم يخسر منتخب "النجوم السوداء" أول مباراتين له فى البطولة منذ عام 1984، حيث خسر أمام نيجيريا والجزائر.