منتخب مصر يحقق تعادلا مثيرا 2 / 2 أمام غانا فى أمم أفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 19 يناير 2024 12:36 صباحاً - حقق منتخب مصر تعادلا مثيرا مع غانا بهدفين لكل فريق، فى المباراة التى جرت بينهما اليوم على ملعب فيلكس بوانى، فى الجولة الثانية ببطولة أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023.

بهذه النتيجة رفع منتخب مصر رصيده إلى نقطتين فى المجموعة الثانية، بينما حصد منتخب غانا أول نقطة له فى المجموعة.

بدأ منتخب مصر المباراة، بتشكيل يضم كل من محمد الشناوى فى حراسة المرمى، محمد حمدى ومحمد عبد المنعم وأحمد حجازى وعمر كمال فى الدفاع، ومحمد الننى وحمدى فتحى وإمام عاشور فى الوسط، وعمر مرموش ومحمد صلاح ومصطفى محمد فى الهجوم.

جاءت بداية المباراة قوية وحماسية من الفريقين، وحاول الفراعنة السيطرة على وسط الملعب ولكن قوبلت محاولاتهم بخشونة من جانب لاعبى غانا، الذى وصلوا لمرمى الشناوى فى الدقيقة 8 ولكن الحكم يحتسب الهجمة تسللا.

وحاول منتخب مصر تدريجيا الوصول لمرمى غانا، وطالب محمد صلاح بركلة جزاء لصالح مرموش فى الدقيقة 17 بعد عرقلته داخل منطقة جزاء النجوم السوداء لكن الحكم يرفض احتسابها، وتوقفت المباراة فى الدقيقة 28 بعد إصابة عمر كمال عبد الوأحد بعد تدخل عنيف من لاعبى غانا قبل أن يعود للمشاركة مجددا.

وفى الدقيقة 43 أهدر عمر مرموش أقرب فرصة لهز شباك غانا بعدما مرت كرة عرضية فوق رأسه بغرابة أمام المرمى، قبل أن يسدد امام عاشور الكرة برعونة فى يد الحارس.

وقبل نهاية الشوط الأول يتلقى المنتخب الوطنى صدمة قوية بخروج محمد صلاح للاصابة ويشارك بدلا منه مصطفى فتحى، ويرتدى حجازى شارة الكابتن بدلا من صلاح، وفى الدقيقة 45 يسجل محمد قدوس هدف التقدم لغانا من تسديدة قوية سكنت مرمى الشناوى، لينتهى الشوط الأول بتقدم غانا 1-0.

ومع بداية الشوط الثانى، ألغى الحكم هدفا لصالح منتخب مصر سجله محمد عبد المنعم بداعى التسلل، وواصل منتخب مصر الضغط لادارك التعادل دون تحقيق الهدف.

وأجرى فيتوريا تغييرا بنزول محمود تريزيجيه بدلا من محمد الننى، ونجح عمر مرموش فى ادراك التعادل فى الدقيقة 69 من خطأ دفاعى لغانا، قبل أن يتقدم محمد قدوس مجددا لغانا فى الدقيقة 71 من تصويبة سكنت مرمى محمد الشناوى، وتعادل مصطفى محمد مجددا للفراعنة فى الدقيقة 73، لينتهى اللقاء بالتعادل 2-2.