نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محلل سياسي: المزايدة على دور مصر تجاه غزة كُفر بالحقيقة وإفك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال الدكتور محمد سيد أحمد، أستاذ علم الاجتماع السياسي، إن المزايدة على دور مصر تجاه غزة كفر بالحقيقة وإفك ولا يمكن بأي حال من الأحول تقبل ما يقوله، لأنه ظلم للدور المصري، مشدد على أن مصر هي من ساعدت الشعب الفلسطيني طوال سنوات الحصار.

وأكد الدكتور محمد سيد أحمد، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، على موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي الراسخ والداعم بقوة للقضية الفلسطينية ضد حرب الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضدهم، لافتا إلى أن القيادة السياسية لم تدخرا جهدا في نصرة الشعب الفلسطيني.

تابع أستاذ علم الاجتماع السياسي، لم نقبل أن يزايد أحد على دور مصر في دعم الأشقاء الفلسطينيين، فالجميع جيشا وشعبا يصطف خلف القيادة السياسية في دعم القضية الفلسطينية، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يبذل جهودا جبارة وضخمة من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.