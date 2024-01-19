نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يتفقد مشروعات التطوير بإمبابة والمنيرة الغربية والعجوزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اليوم الجمعة، على تفقد عدد من القطاعات بأحياء المنيرة الغربية وإمبابة والعجوزة للوقوف على نسب تنفيذ أعمال التطوير المدرجة بخطة العام الجاري.



تفقد المحافظ أعمال رفع كفاءة أرصفة المشاة والرصف بالإنترلوك لعدد من شوارع حي العجوزة مشددًا على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد للأعمال ومراجعة الخامات المستخدمة للتأكد من جودتها لضمان عوامل الاستدامة.

واطلع المحافظ على اعمال زراعة النخيل والمسطحات الخضراء أمام محطة قطارات الصعيد الجديدة ببشتيل ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة وتحقيق المظهر الحضاري للمناطق المحيطة بالمحطة.

كما تابع المحافظ نسب اعمال طلاء العقارات المطلة والمحيطة بالمحطة والطرق المؤدية إليها موجها رؤساء الأحياء المعنية بالتشديد علي الشركات المنفذة بالإسراع من وتيرة الأعمال والتنسيق مع ملاك العقارات بضرورة التعاون مع أجهزة المحافظة في تحسين الحالة العامة للعقار.

وتفقد محافظ الجيزة أعمال التطوير اسفل محور الفريق كمال عامر بجوار محطة بشتيل الجديدة وشارع المطار والتي تضم انشاء ارصفة للمشاة وطلاء ورفع كفاءة الأسوار والبلدورات ودعم القطاع بالزراعات والمسطحات الخضراء.

كلف المحافظ رئيس هيئة النظافة بضرورة تكثيف جهود تحسين منظومة النظافة وتكليف فرق للمرور الدوري لتنفيذ اعمال الكنس والتجريد بذلك القطاع وعدم السماح بوجود اي مخلفات.

رافق المحافظ خلال الجولة محمد نور السكرتير المساعد وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة وياسر سامي رئيس حي العجوزة واشرف بكر رئيس حي إمبابة ورمضان عمارة رئيس حي المنيرة.

IMG-20240119-WA0019

IMG-20240119-WA0023

IMG-20240119-WA0024

IMG-20240119-WA0021

IMG-20240119-WA0020

IMG-20240119-WA0022

IMG-20240119-WA0014

IMG-20240119-WA0015

IMG-20240119-WA0016

IMG-20240119-WA0017

IMG-20240119-WA0013

IMG-20240119-WA0018

IMG-20240119-WA0008