انطلاق المرحلة 28 من قوافل «ستر وعافية» في قرى الأقصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 19 يناير 2024 03:32 مساءً - أطلق التحالف الوطني للعمل األهلي التنموي، اليوم الجمعة، المرحلة

الـثامنة والعشرون من قوافل »ستر وعافية« ألهالي قرية القباجي

الغربي بمحافظة األقصر ،بمشاركة 71 كيان ا من كيانات التحالف لتقديم

خدماتها ألكثر من 71 ألف مستفيد.

تقدم القافلة حزمة متنوعة من الخدمات للمواطنين حيث تشمل قافلة

طبية تضم العديد من التخصصات )باطنة – جلدية – نساء – أسنان – رمد

– أطفال – أنف واذن( للكشف والعالج والمتابعة وقياس النظارات الطبية

والضغط والسكر،وكذلك تركيب أجهزة تعويضية وحمالت توعوية بكارت

الخدمات المتكاملة لذوي الهمم،باإلضافة للكشف المبكر عن سرطان

الثدي والتوعية بالقدم الصحيح وكذلك خدمات تنظيم األسرة والتوعية

بالصحة اإلنجابية.

كما تتضمن القافلة حملة طرق األبواب لتوزيع مواد غذائية ولحوم

ووجبات ساخنة ضمن مبادرة "خيرك سابق" للتحالف،بجانب إقامة

كرنفال لألطفال ومسرح للعرائس ومعرض مالبس وفصول إعادة التدوير

وترشيد االستهالك وغيرها من األنشطة.

وتهتم بالمساعدة في فك كرب عدد من الغارمين والغارمات ونشر ثقافة

التطوع من خالل برامج غير النمطية لتدريب ودمج المتطوعين في

األنشطة التي يتم تنفيذها ضمن حملة الفريق الوطني للتطوع.

يشارك في القافلة نحو 71 كيان ا من كيانات التحالف وهم )جمال

الجارحي للتنمية المجتمعية - مؤسسة صناع الخير للتنمية - مؤسسة

صناع الحياة مصر - بنك الطعام المصري - جمعية األورمان - جمعية

رسالة- مؤسسة راعي مصر للتنمية - الهيئة القبطية اإلنجيلية للخدمات

االجتماعية -مؤسسة أبو العينين الخيرية - مؤسسة العربي لتنمية

المجتمع - بنك الشفاء المصري-مؤسسة الجود-مؤسسة أهل مصر-

مؤسسة فاهم-جمعية مصطفي محمود(بمشاركة أكثر من 7000

متطوع وموظف وتنفيذي.

يأتي ذلك تنفي ذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم الفئات

استحقا وتماشيا مع جهود التحالف الوطني ق األولي بالرعاية واألكثر ا،

للعمل األهلي التنموي،وفقا لخطة الحماية االجتماعية الخاصة بالتحالف

والتي تم وضعها لتقديم الدعم الالزم لألسر األكثر احتياجا بجميع

محافظات الجمهورية لتخفيف العبء عليهم، وكذلك حدة اآلثار السلبية

لألزمة اإلقتصادية العالمية،والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية

المستدامة في جميع المجاالت وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية

المختلفة بما يتماشى مع رؤية مصر .8000