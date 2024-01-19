الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة بجميع الأنحاء حتى الثلاثاء

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 19 يناير 2024 03:32 مساءً - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة حتى الثلاثاء 23 يناير 2024، حيث يسود طقس مائل للدفء نهاراً على القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادى الجديد.

وتنشر" صوت الأمة" لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى الثلاثاء المقبل 23 يناير 2023 كما يلى:

الجمعة 19 يناير:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 22 درجة الصغرى 14 درجة

السواحل الشمالية العظمى 22 درجة الصغرى 13 درجة

جنوب سيناء العظمى 26 درجة الصغرى 16 درجة

شمال الصعيد العظمى 23 درجة الصغرى 08 درجة

جنوب الصعيد العظمى 26 درجة الصغرى 11 درجة

السبت 20 يناير:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 25 درجة الصغرى 14 درجة

السواحل الشمالية العظمى 23 درجة الصغرى 14 درجة

جنوب سيناء العظمى 27 درجة الصغرى 17 درجة

شمال الصعيد العظمى 24 درجة الصغرى 09 درجة

جنوب الصعيد العظمى 27 درجة الصغرى 12 درجة

الأحد 21 يناير:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 24 درجة الصغرى 15 درجة

السواحل الشمالية العظمى 24 درجة الصغرى 15 درجة

جنوب سيناء العظمى 27 درجة الصغرى 17 درجة

شمال الصعيد العظمى 25 درجة الصغرى 10 درجة

جنوب الصعيد العظمى 28 درجة الصغرى 13 درجة

الإثنين 22 يناير:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 19 درجة الصغرى 13 درجة

السواحل الشمالية العظمى 18 درجة الصغرى 13 درجة

جنوب سيناء العظمى 25 درجة الصغرى 16 درجة

شمال الصعيد العظمى 20 درجة الصغرى 09 درجة

جنوب الصعيد العظمى 28 درجة الصغرى 11 درجة

الثلاثاء 23 يناير:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 19 درجة الصغرى 12 درجة

السواحل الشمالية العظمى 18 درجة الصغرى 13 درجة

جنوب سيناء العظمى 25 درجة الصغرى 16 درجة

شمال الصعيد العظمى 20 درجة الصغرى 07 درجة

جنوب الصعيد العظمى 28 درجة الصغرى 11 درجة