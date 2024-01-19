اعرف هتزيد كام.. الآن تعرف علي جدول صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تم الإعلان عن الجدول الخاص بصرف العلاوات الخمسة التي تمثل واحدة من الحقوق المتعلقة بأصحاب المعاشات حيث ينتظرها فئات كبيرة منهم، وقامت الحكومة المصرية بالإعلان عن هذا الجدول كما أعلنت عن الفئات التي تستحق هذه العلاوات، حيث سيتم منحها لهم بأمر من رئيس الجمهورية، ولكن بعد استيفاء بعض الشروط الضرورية من أجل الحصول على العلاوات الخمسة، وخلال هذه السطور سنوافيكم بجدول صرفها، والفئات المستحقة.

جدول صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات

ويأتي الجدول الخاص بمواعيد صرف العلاوات الخمسة التي تخص أصحاب المعاشات متمثلًا في النقاط التالية:

الدفعة الأولى: تم صرفها في شهر 9 من عام 2023.

الدفعة الثانية: تم صرفها في شهر 12 من عام 2023.

الدفعة الثالثة: سيتم صرفها في شهر 3 من عام 2024.

الدفعة الرابعة: سيتم صرفها في شهر 12 من عام 2024.

الدفعة الخامسة: سيتم صرفها في شهر 3 من عام 2025.

الفئات المسموح بها لصرف العلاوات الخمسة

قامت الحكومة المصرية بتحديد الفئات المستحقة لصرف العلاوات الخمسة، وتأتي هذه الفئات على النحو التالي من النقاط: