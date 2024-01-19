الأهلى ينهى مرانه على ملعب التتش قبل معسكر الإمارات

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 19 يناير 2024 04:34 مساءً - خاض فريق الكرة بالنادي الأهلي مراناً صباح اليوم ،الجمعة، على ملعب التتش ضمن استعدادات الفريق للإرتباطات المقبلة محلياً وأفريقياً، وتدرب الفريق على ملعب التتش تحت قيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

وعقد كولر جلسة مع معاونيه قبل بدء المران لمناقشة عدة أمور خاصة بالفريق بجانب التحدث مع اللاعبين ووجه لهم نصائح خاصة بالإرتباطات المقبلة ، كما خاض الفريق تدريبات بدنية شاقة.

وناقش الجهاز الفنى للأهلى بقيادة مع الجهاز الطبي للفريق خلال الساعات المقبلة من أجل حسم موقف المصابين من السفر مع الفريق للمعسكر الخارجي المقرر إقامته الأسبوع المقبل بالإمارات.

ويؤدي كل من رضا سليم وأحمد عبد القادر وخالد عبد الفتاح وأحمد نبيل كوكا برامج تأهيلية حالياً في النادي للتعافي من الإصابات المختلفة التي يعاني منها كل لاعب من هذا الرباعي.

ويستعد الأهلي للسفر إلى الإمارات غداً السبت، لخوض معسكر خارجي استعداداً للارتباطات المقبلة وفي مقدمتها مواجهة شباب بلوزداد بالجزائر منتصف فبراير المقبل في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.