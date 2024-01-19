كاف: أداء إمام عاشور كان مؤثراً فى تعادل مصر وغانا

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 19 يناير 2024 05:32 مساءً - نشرت صفحة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" فيديو لـ إمام عاشور نجم المنتخب المصرى،استعرضت فيه ملخص لمسات اللاعب في مباراة الفراعنة وغانا وأقيمت أمس الخميس ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

وعلقت الصفحة الرسمية على أداء إمام عاشور في مباراة مصر وغانا قائلة:" أداء لنتذكره إمام عاشور كان مؤثراً في تعادل مصر وغانا في في بطولة أمم أفريقيا".

إمام عاشور

ويبدأ منتخب مصر، اليوم الجمعة، تحضيراته لمواجهة كاب فيردى المقرر لها الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية، التى تقام فى كوت ديفوار وتستمر حتى 11 فبراير المقبل.

وطوى فيتوريا صفحة مباراتى موزمبيق وغانا وطالب لاعبيه بالتركيز على منافسه القادم الذى حقق مفاجأة بالتغلب على غانا فى الجولة الأولى.