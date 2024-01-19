ضمن منافسات الجولة الثالثة.. موعد مباراة منتخب مصر المقبلة أمام كاب فيردى بكأس الأمم الأفريقية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 19 يناير 2024 05:32 مساءً - يبدأ منتخب مصر، اليوم الجمعة، تحضيراته لمواجهة كاب فيردى المقرر لها الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية، التى تقام فى كوت ديفوار وتستمر حتى 11 فبراير المقبل.

وطوى فيتوريا صفحة مباراتى موزمبيق وغانا وطالب لاعبيه بالتركيز على منافسه القادم الذى حقق مفاجأة بالتغلب على غانا فى الجولة الأولى.

ويكثف روى فيتوريا، المدير الفنى لمنتخب مصر، محاضراته مع اللاعبين من أجل تصحيح الأخطاء التى وقعوا فيها فى مباراة موزمبيق وغانا خلال مشوار الفراعنة فى أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023 واللتان انتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق.

وتشهد الاجتماعات عرضا للمباراة والمواقف التي شهدت أخطاء من اللاعبين في التعامل مع الكرة، ما أدى لاستقبال المنتخب 4 أهداف فى المباراتين.

موعد مباراة منتخب مصر أمام كاب فيردى فى كأس الأمم الأفريقية

يستعد منتخب مصر لمواجهة كاب فيردى فى العاشرة مساء الاثنين المقبل على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي فى مدينة أبيدجان بكوت ديفوار، فى الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية.

القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر أمام كاب فيردى

تنقل قنوات beIN SPORTS مباراة مصر وكاب فيردى الاثنين المقبل فى كأس الأمم الأفريقية.

مشوار منتخب مصر فى أمم أفريقيا

بدأ منتخب مصر مشواره فى بطولة أمم أفريقيا بمواجهة موزمبيق فى الجولة الأولى وتعادل 2/2، ثم التقى مع غانا وتعادل بهدفين لكل فريق على أن ينهى مباريات المجموعة أمام الرأس الأخضر الاثنين المقبل.

وتقام جميع مباريات منتخب مصر فى دور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي في مدينة أبيدجان، وهو الملعب الذي يتسع لـ33 ألف متفرج.

مواعيد مباريات منتخب مصر فى أمم أفريقيا

تأتى مواعيد مباريات منتخب مصر فى أمم أفريقيا على النحو التالى..

الجولة الثالثة:

مصر vs الرأس الأخضر – 22 يناير 2024..10 مساء

يذكر أنه حال تأهل منتخب مصر متصدرًا المجموعة الثانية سيضرب موعدًا مع صاحب المركز الثالث من المجموعات الأولى أو الثالثة أو الرابعة، وفى حال التأهل كوصيف المجموعة سيلتقي الفراعنة مع ثاني المجموعة السادسة، أما فى حال التأهل كأفضل ثوالث سيكون المنتخب الوطني على موعد مع متصدر ترتيب المجموعة الثالثة أو الرابعة.

وتنص لوائح بطولة أمم أفريقيا على تأهل أول وثان كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل 4 ثوالث إلى دور الـ16 بالبطولة الأفريقية، على أن تقام المباريات بعد مرحلة المجموعات بنظام خروج المغلوب حتى النهائي.

أمم أفريقيا 2023

وتعد بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم واحدة من أقدم وأعرق البطولات وأهمها على المستوى القاري والعالمي أيضا، كان من المفترض أن تقام المسابقة في صيف 2023، ولكن نظرًا للأمطار الموسمية في كوت ديفوار تقرر تأجيل المسابقة لتقام كما العادة في يناير.