‎سامح شكري يبحث مع نظيره الجيبوتى تطورات الأوضاع فى السودان والصومال

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 19 يناير 2024 06:32 مساءً - صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، أن سامح شكري وزير الخارجية التقى اليوم الجمعة وزير خارجية جيبوتي "محمود علي يوسف"، وذلك خلال زيارته للعاصمة الأوغندية كمبالا للمشاركة في قمة دول عدم الانحياز.

‎وأوضح المتحدث الرسمى أن اللقاء تناول أبرز التطورات الإقليمية ذات الصلة بالوضع في السودان والصومال، حيث اتفقا حول أهمية التوصل لوقف لإطلاق النار في السودان، بما يمهد للبدء في عملية سياسية تضع حداً لمعاناة الشعب السوداني الشقيق.

‎وأردف السفير "أبو زيد" أن الجانبين أكدا خطورة التطورات الأخيرة ذات الصلة بالوضع في الصومال، وما تعكسه من آثار سلبية على استقرار المنطقة، مشددين على رفضهما لأية محاولة لانتهاك سيادة دولة الصومال وسلامة أراضيها، وأهمية العمل على الحفاظ على وحدة الصومال.

‎واختتم المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية تصريحاته بالإشارة إلى أن الجانبين اتفقا على استمرار التشاور والتنسيق الوثيق حيال التطورات الإقليمية ذات الصلة، وفي ظل ما يجمع البلدين من روابط وثيقة وتاريخية مع الشعبين السوداني والصومالي الشقيقين.