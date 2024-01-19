الجهاز الفنى لمنتخب مصر يتابع مباراة كاب فيردى وموزمبيق من الملعب

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 19 يناير 2024 06:32 مساءً - تواجد الجهاز المعاون لمنتخب مصر للبرتغالي ريو فيتوريا، في استاد فليكس بالعاصمة الأيفوارية أبيدجان ، لمتابعة مباراة كاب فيردي و موزمبيق المقامة حاليا ضمن مباريات المجموعة الثانية للجولة الثانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024.

يبدأ منتخب مصر، اليوم الجمعة، تحضيراته لمواجهة كاب فيردى المقرر لها الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية، التى تقام فى كوت ديفوار وتستمر حتى 11 فبراير المقبل.

وطوى فيتوريا صفحة مباراتى موزمبيق وغانا وطالب لاعبيه بالتركيز على منافسه القادم الذى حقق مفاجأة بالتغلب على غانا فى الجولة الأولى.

ويكثف روى فيتوريا، المدير الفنى لمنتخب مصر، محاضراته مع اللاعبين من أجل تصحيح الأخطاء التى وقعوا فيها فى مباراة موزمبيق وغانا خلال مشوار الفراعنة فى أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023 واللتان انتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق.